Alle cryptovaluta's waren donderdag samen meer dan 1 biljoen dollar (816 miljard euro) waard. Het was voor het eerst dat de digitale munten gezamenlijk boven die grens uitkwamen, melden CoinMarketCap en CoinGecko, twee specialisten in digitale valuta's.

De totale waarde van de cryptomunten steeg donderdag met zo'n 10 procent naar 1.042 biljoen dollar. Ruim twee derde (69 procent) van die waarde komt voor rekening van de bitcoin. Met een aandeel van 13 procent staat ethereum op de tweede plek.

Onder meer de bitcoin is in de afgelopen maanden fors in waarde gestegen. Bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart was de koers van de digitale munt nog 3.850 dollar. Sindsdien is de koers geëxplodeerd. De waarde van de munt kwam donderdag zelfs boven 39.000 dollar uit.

De koersen van cryptovaluta's blijven mede stijgen doordat veel beleggers hun heil zoeken in dergelijke investeringen. Sommigen van hen vrezen inflatie, doordat overheden vanwege de coronacrisis hun economieën stimuleren door er extra geld in te pompen. Een digitale munt kan dan een waardevaste belegging zijn.