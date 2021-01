Pretpark de Efteling verwacht over afgelopen jaar een verlies te boeken van 17 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat het park in totaal veertien weken dicht is geweest. Ook de overige contactbeperkende maatregelen deden pijn. Dat zegt topman Fons Jurgens donderdag in een interview op de Efteling-site. De prijzen voor abonnementen en dagtickets blijven desondanks ongewijzigd in 2021.

Het park moest bij de uitbraak van de pandemie half maart de deuren sluiten tot 19 mei. Ook in november moest de Efteling enkele weken dicht. Sinds de nieuwe strenge lockdown van medio december moest het park voor de derde keer in 2020 dicht.

Daarnaast konden duizenden overnachtingen in de hotels en vakantieparken niet doorgaan. In de periodes dat het park wel open was, mochten er minder bezoekers komen. Dit drukte de inkomsten behoorlijk.

Hoeveel minder bezoekers of inkomsten er binnenkwamen, is niet duidelijk. Wel meldt Jurgens dat er over 2020 een verlies in de boeken komt van naar verwachting zo'n 17 miljoen euro. Ook het nieuwe jaar begint met een valse start. Het park is nog altijd gesloten voor bezoekers.

Door de lockdownproblemen heeft het park het mes gezet in de uitgaven. Van de geplande investeringen is slechts 30 procent daadwerkelijk uitgevoerd. Zo wordt onder meer het Efteling Hotel verbouwd en wordt gewerkt aan een nieuw speelbos.

Het park kiest er niet voor om de weggevallen inkomsten te compenseren door de toegangsprijzen te verhogen. Jurgens: "Veel abonnementhouders zijn ons het afgelopen jaar trouw gebleven. Daar zijn we blij mee. Daarom houden we de tarieven van alle abonnementsvormen gelijk aan 2020. Ook de ticketprijzen voor een dagbezoek blijven gelijk aan vorig jaar."