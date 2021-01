Door natuurrampen ontstond in 2020 wereldwijd voor 210 miljard dollar (omgerekend zo'n 170 miljard euro) aan schade. Vooral de Verenigde Staten werden hard getroffen door orkanen en bosbranden, zegt de Duitse verzekeraar Munich Re donderdag tegen persbureau Reuters.

In 2019 lag de schade als gevolg van natuurrampen op 166 miljard dollar, omgerekend 135 miljard euro. De verzekerde schade steeg van 57 miljard dollar (46 miljard euro) in 2019 naar 82 miljard dollar (67 miljard euro) in 2020.

Volgens de Duitse verzekeraar komt dit grote bedrag bij verzekeraars extra hard aan, omdat ze ook al meer dan normaal moeten uitkeren vanwege de coronacrisis; die raakt de verzekeringsindustrie namelijk hard.

Torsten Jeworrek van Munich Re verwacht dat de schade als gevolg van natuurrampen alleen maar verder zal toenemen. "Klimaatverandering zal een steeds grotere rol spelen bij al deze gevaren", doelt hij op orkanen, bosbranden en andere stormen. "Het is tijd om in actie te komen."

In 2020 waren er dertig orkanen, meer dan ooit gemeten in een jaar tijd. Daarnaast waren er veel hittegolven en hadden veel regio's last van droogte, waardoor bosbranden werden aangewakkerd.