Ryanair verwacht dit boekjaar, dat tot 31 maart loopt, nog minder passagiers te kunnen vervoeren door de nieuwe lockdowns in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Eerder maakte het bedrijf bekend dit jaar waarschijnlijk "minder dan 35 passagiers miljoen" aan boord te verwelkomen. Nu stelt de budgetmaatschappij die verwachting bij naar tussen de 26 en 30 miljoen passagiers, zo meldt het bedrijf donderdag in een verklaring.

In 2019 vervoerde de luchtvaartmaatschappij nog een recordaantal passagiers van 152,4 miljoen. Dit jaar worden dat er een stuk minder. Ryanair verwacht tot het einde van januari nauwelijks of zelfs geen vluchten te kunnen uitvoeren in het VK en Ierland.

Toch verwacht de maatschappij niet dat de nieuwe lockdowns een negatieve invloed zullen hebben op de financiële cijfers van het bedrijf. Ryanair zegt in een verklaring dat de vluchten die het bedrijf zonder lockdowns uitgevoerd zou hebben waarschijnlijk toch niet winstgevend waren geweest.

Ryanair heeft net als andere vliegmaatschappijen zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het bedrijf verloor in het half jaar na het begin van de coronacrisis zo'n 80 procent van zijn passagiers en de vliegmaatschappij rekent niet snel op een verbetering. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers in november meldde het bedrijf nog 4,5 miljard euro in kas te hebben en flink op de kosten te hebben bespaard.