De verkoop van nieuwe motorfietsen is in 2020 gestegen naar het hoogste niveau sinds 2009. In totaal werden afgelopen jaar 14.622 motorfietsen geregistreerd, 4,7 procent meer dan in 2019. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Via de vakhandel werd daarnaast een recordaantal van 52.175 tweedehands motorfietsen verkocht, 11 procent meer dan in 2019.

Volgens de organisaties heeft de coronacrisis grote invloed op ons reisgedrag en hechten mensen meer waarde aan individueel vervoer. Daardoor lag sinds 2009 de verkoop van motoren niet zo hoog als in 2020.

Opvallend is ook dat de verkoop van motoren vooral richting het einde van het jaar sterk steeg. In het voorjaar stokte de toelevering van onderdelen en de productie en distributie van motoren door de lockdowns. Daardoor konden winkels niet bevoorraad worden en werden bestellingen niet geleverd. Aan het einde van het jaar kwam er een inhaalslag, waardoor er in december met 582 motoren ruim dubbel zoveel motoren werden geregistreerd als in december 2019.

De behoefte aan individueel vervoer is niet alleen te zien in de verkoop van motoren. Hoewel er nog geen definitieve cijfers over 2020 beschikbaar zijn, lijkt het erop dat ook de fietsverkoop enorm steeg. In de eerste helft van 2020 steeg de verkoop van e-bikes met 12 procent en fietsproducenten als VanMoof en Accell meldden veel hogere verkoopcijfers in 2020 door de coronacrisis.