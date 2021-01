In 2020 werden er voor het eerst meer dan een half miljoen hypotheekaanvragen in één jaar gedaan. Dat meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) donderdag. Het aantal hypotheekaanvragen steeg met 24,5 procent ten opzichte van 2019.

Bij het HDN is het merendeel van de grote hypotheekverstrekkers aangesloten. Het netwerk registreerde ondanks de coronacrisis een recordaantal hypotheekaanvragen van 535.375 voor een bedrag van ruim 136 miljard euro. In 2019 werden er 430.076 hypotheken aangevraagd.

Opvallend is dat het aantal hypotheekaanvragen om te verbouwen met ongeveer de helft steeg. Tijdens de coronacrisis gingen veel mensen thuis klussen, waardoor 63.126 huizenbezitters een tweede hypotheek aanvroegen voor een verbouwing of voor de verduurzaming van hun woning. Gemiddeld leenden ze ongeveer 50.000 euro. In totaal is er 3,1 miljard euro aan hypotheken verstrekt aan verbouwers.

Ook valt op dat het aantal aanvragen van mensen die hun hypotheek wilden oversluiten met ongeveer de helft steeg. Volgens het HDN komt dat door de historisch lage rente in 2020. Het aantal aanvragen voor een hypotheek om een woning te kopen steeg met 10,8 procent relatief iets minder hard.