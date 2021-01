Apple verkoopt via de App Store veel meer apps dan voorheen door de coronacrisis. Het Amerikaanse bedrijf meldt dat er in de laatste week van 2020 veel meer werd uitgegeven dan een jaar eerder. Op Nieuwjaarsdag kwamen de uitgaven via de appstore zelfs op het hoogste niveau voor één enkele dag ooit uit.

Alles bij elkaar werd in de week van Kerstavond tot en met Oudejaarsavond 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) uitgegeven via de App Store, tegen 1,4 miljard dollar (ruim 1,1 miljard euro) in dezelfde periode een jaar terug. Op 1 januari ging het vervolgens om 540 miljoen dollar (440 miljoen euro). Op de eerste dag van vorig jaar eindigde de stand nog op 386 miljoen dollar (314 miljoen euro).

Het merendeel van dit geld werd gestoken in games, aldus Apple. Tot de meest gedownloade apps hoorden vorig jaar ook videogespreksdienst Zoom en streamingdienst Disney+. Dit zijn allemaal diensten waarvan mensen die noodgedwongen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak veel gebruik maken.

Apple liet woensdag weten dat ook andere diensten van het techconcern uit Cupertino in trek waren. Er werden echter geen gebruikersaantallen genoemd voor bijvoorbeeld Apple Music en Apple TV+. Dat deed het bedrijf wel voor Apple Books, dat nu 90 miljoen maandelijkse actieve gebruikers heeft.

Diensten zijn een steeds belangrijker onderdeel van de totale omzet van Apple aan het worden. Daarbij vormt de App Store een van de grootste inkomstenbronnen vanwege de fikse commissie die Apple rekent op de verkopen van appontwikkelaars.

Over die commissie was vorig jaar veel te doen. Ontwikkelaar Epic Games stapte zelfs naar de rechter omdat de spelletjesmaker vond dat Apple met de winkel een illegaal monopolie beheert en zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Apple besloot in november om de commissie voor bedrijven met een omzet tot 1 miljoen dollar te halveren, van 30 tot 15 procent.