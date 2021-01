Drie Chinese telecombedrijven worden alsnog geschrapt van de New York Stock Exchange (NYSE). Dat bevestigt de aandelenbeurs woensdag na kritiek van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op het terugdraaien van het eerdere besluit om de noteringen van de bedrijven te beëindigen.

NYSE kondigde eerder deze week aan de notering van China Mobile, China Telecom en China Unicom (Hong Kong) te willen schrappen op last van de regering-Trump. Die verbood vorige maand Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die volgens Washington worden gecontroleerd door of eigendom zijn van het leger in China.

Daarbij werd gemeld dat de handel in de bedrijven tussen 7 en 11 januari zou worden opgeschort en dat het proces was begonnen om de noteringen van de bedrijven te schrappen.

Kort daarop gaf NYSE aan dat, na overleg met regelgevende instanties, anders was besloten. Een reden voor die draai werd niet gegeven.

Geharrewar kost bedrijven ruim 30 miljard dollar aan marktwaarde

Nu wordt door tussenkomst van Mnuchin dus weer een U-bocht genomen door het beursbedrijf. De drie bedrijven zouden als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten worden beschouwd.

Het geharrewar over de notering op Wall Street heeft de drie Chinese bedrijven meer dan 30 miljard dollar aan marktwaarde gekost. China Mobile, China Telecom en China Unicom (Hong Kong) hebben hun primaire notering in Hongkong.

Peking zegt in een reactie te hopen dat de VS de wetten en marktregels zal respecteren. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken berust de status van de VS als internationaal financieel centrum op investeerdersvertrouwen. De impact van de beperkingen op de Chinese bedrijven zal beperkt zijn. Daarentegen zullen de Amerikaanse belangen worden geschaad.