Farmaceut Moderna ging er donderdagmiddag na het openen van de aandelenbeurzen in New York even ruim 3 procent op vooruit. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaf eerder op de middag zijn goedkeuring voor het coronavaccin van het bedrijf. Beleggers reageerden positief op dat nieuws.

De Europese Unie heeft in totaal 160 miljoen doses van het vaccin besteld. De eerste dertienduizend doses van het vaccin komen volgende week naar Nederland en de weken erna worden er nog veel meer geleverd.

Het Moderna-vaccin heeft als voordeel ten opzichte van de Pfizer-prik dat het bij -20 graden bewaard kan worden. Het Pfizer-vaccin moet in vriezers van -70 graden worden bewaard.

Daarnaast kan het vaccin van Moderna een maand op koelkasttemperatuur goed blijven, terwijl het Pfizer-vaccin na ontdooiing slechts vijf dagen in de koelkast goed blijft.