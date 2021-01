Bij bandenproducent Michelin worden de komende drie jaar tot 2.300 banen geschrapt in thuisland Frankrijk. Het bedrijf start een reorganisatie om beter te kunnen concurreren met andere producenten, maar benadrukt woensdag dat er geen locaties zullen worden gesloten en dat er ook geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Het banenverlies komt overeen met bijna 2 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Ongeveer de helft van de banen wordt geschrapt op kantoorlocaties en de andere helft in fabrieken.

Michelin benadrukt dat naar verwachting zo'n 60 procent van de banen verdwijnt via een regeling voor een vrijwillig vervroegd pensioen. De rest van de mensen zal via een vrijwillige vertrekregeling weggaan. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 127.000 mensen in dienst.

De coronacrisis komt hard aan in de autowereld. Er werden afgelopen jaar ongeveer 20 procent minder auto's verkocht. Naar verwachting herstelt de markt dit jaar iets.