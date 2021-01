Duitse beursgenoteerde bedrijven moeten voortaan ten minste één vrouw in de raad van bestuur (rvb) hebben. De Duitse regeringspartijen CDU en SPD stemden woensdag voor het vrouwenquotum. Met de wetgeving komt er een eind aan jarenlang getouwtrek over een mogelijk quotum.

De nieuwe regelgeving voor beursgenoteerde bedrijven ziet er als volgt uit: in een rvb dat uit meer dan drie personen bestaat, moet ten minste één vrouw zitten. Als de Duitse staat een meerderheidsbelang heeft in een bedrijf, moet een bestuur met meer dan twee personen één vrouw bevatten.

Het vrouwenquotum werd jarenlang tegengehouden door het CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel. De regeringspartij ging nu wel overstag, omdat eerdere regelgeving die vrouwen in topfuncties moest helpen nog onvoldoende effect had.

"Deze wet is een mijlpaal voor vrouwen in leiderschapsfuncties", zei minister van Familie Franziska Giffey van regeringspartij SPD woensdag. "We hebben jaar in, jaar uit gezien dat er op vrijwillige basis amper iets werd veranderd en de vooruitgang erg langzaam gaat."

'Besturen Duitse beursgenoteerde bedrijven bestaan voor 13 procent uit vrouwen'

Momenteel is nog geen 13 procent van de bestuursleden van de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven uit de DAX-index in Frankfurt een vrouw, aldus onderzoek. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt dat percentage veel hoger. Geen enkel DAX-bedrijf wordt geleid door een vrouw. Wel komt in mei bij de grote Duitse farmaceut Merck de Spaanse Belén Garijo aan het roer te staan.

Ook in Nederland komt een vrouwenquotum, maar dan voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Daarbij moet iedere mannelijke commissaris die vertrekt vervangen worden door een vrouw, totdat ten minste een derde van de raad van commissarissen bestaat uit vrouwen. Sinds 2013 is er een wettelijk 'streefcijfer' van 30 procent, maar dat leverde nog niet genoeg op. Afgelopen najaar werd bekend dat iets minder dan de helft van de beursgenoteerde bedrijven nog niet voldoet aan het aanstaande quotum.