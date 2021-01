De verplichting om mondkapjes te dragen heeft nog niet tot grote problemen geleid bij supermarkten. "Er zijn weinig incidenten en klanten houden zich er over het algemeen goed aan", zegt een woordvoerder van supermarktvereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) tegen NU.nl.

Tot dusver gaat het goed, hoort het CBL vanuit zijn achterban. "De plicht verloopt tot nu toe prima. Overwegend levert het geen problemen op", meldt de woordvoerder.

Sinds 1 december is er voor iedereen van dertien jaar of ouder een wettelijke verplichting om in een overdekte ruimte een mondkapje te dragen. Dit geldt dus voor onder anderen klanten van supermarkten. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete van 95 euro.

Die boete is voor de consument, niet voor de winkelier. Hierover was enige onduidelijkheid bij de invoering van de maatregel begin december. Wel is er voor de winkelier een plicht om klanten aan te spreken als ze geen mondkapje dragen. Het CBL meldt dat er inderdaad medewerkers bij de ingang van supermarkten staan om de klanten actief te wijzen op de verplichting.