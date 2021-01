Het Amerikaanse techconcern Apple gaat bij het uitdelen van bonussen voor topmanagers vanaf dit jaar ook kijken naar verdiensten op het gebied van duurzame energie, diversiteit op de werkplek en andere sociale en milieukwesties. Dat blijkt uit een aanvraag die het bedrijf woensdag indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC).

De verandering wordt dit jaar van kracht en is bedoeld om de leidinggevenden van Apple te motiveren "om te voldoen aan uitzonderlijk hoge normen van waardengedreven leiderschap, naast het leveren van sterke financiële resultaten", zo valt in het document van Apple te lezen. Uit het document valt niet op te maken hoe een bestuurder vooruitgang boekt in het behalen van de bonus.

De financiële doelstellingen en de drempels voor managementbonussen bij Apple zullen niet veranderen, stelt de iPhone-fabrikant. Voor het al dan niet naleven van de waarden van Apple kan worden beslist de uitgekeerde bonus met 10 procent te verhogen, of te verlagen.

"We hebben jarenlang het voortouw genomen bij het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en streven ernaar om op een dag voor al onze producten en verpakkingen 100 procent gerecycled en hernieuwbaar materiaal in te kopen", aldus Apple. "We zijn ervan overtuigd dat diversiteit de drijvende kracht achter innovatie is en de sleutel tot ons succes."