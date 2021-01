Ondernemers die een bedrijf wilden starten in december lieten zich niet tegenhouden door de verscherpte lockdown. In de laatste maand van 2020 zijn er bijna 25.000 bedrijven gestart, wat 19 procent meer was dan een jaar eerder, blijkt woensdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Het was voor het eerst in zes maanden dat het aantal startende bedrijven zo hard steeg.

Onder meer in de detailhandel kwamen er in december veel bedrijven (3.767) bij. Het gaat vooral om webshops, die willen profiteren van de explosieve groei van e-winkelen. In de horeca was het aantal starters beperkt. Toch waren er in december nog 688 ondernemingen in deze sector die het erop waagden.

Tegenover een stijging van het aantal beginnende ondernemingen staat een daling (-11 procent) van het aantal bedrijven dat er, al dan niet noodgedwongen, mee ophield in december. Het was voor het eerst in ruim zes maanden dat het aantal stoppers kleiner was dan dezelfde maand vorig jaar.

Aantal bedrijven in heel 2020 gegroeid ondanks pandemie

Hoewel Nederland het grootste deel van het jaar te kampen had met de gevolgen van de coronapandemie en de contactbeperkende maatregelen, is het aantal bedrijven aan het einde van 2020 toch groter dan een jaar eerder.

Eind 2019 telde ons land nog 2.000.404 ondernemingen. Dat waren er aan het einde van afgelopen jaar 2.078.716, wat neerkomt op een stijging van bijna 4 procent.

Mogelijke oorzaak van het feit dat het aantal bedrijven niet gedaald is in het crisisjaar 2020, is het coronasteunpakket van het kabinet. Dit is bij de uitbraak van de pandemie opgetuigd om de ergste economische klappen op te vangen.