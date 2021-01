Groothandel Sligro zag zijn verkopen in de laatste drie maanden van afgelopen jaar teruglopen met 30,4 procent naar 456 miljoen euro. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend. Over het gehele jaar moesten de Brabanders het doen met een omzet van 1,95 miljard euro, 18,7 procent minder dan het jaar ervoor.

Sligro had veel last van coronapandemie, vooral door de noodgedwongen sluiting van cafés en restaurants, waarvoor het Veghelse bedrijf een belangrijke leverancier is. Tegen het einde van het jaar gingen tevens de restaurants van hotels dicht. Ook speelt mee dat sinds de lockdown die in december van kracht werd, alleen pashouders nog welkom zijn. De gewone consument kan er geen inkopen meer doen.

Het merendeel van de omzet (ruim 90 procent) behaalt Sligro in Nederland. Het bedrijf is ook in België actief, waar de verkopen afgelopen jaar nog wat harder daalden dan in Nederland: met 26 procent naar 169 miljoen euro.

Sligro heeft nog geen mededelingen gedaan over de winst van 2020. Op 28 januari komt het bedrijf met zijn volledige jaarresultaten.