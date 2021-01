Diverse Chinese partijen zijn in de race om de divisie huishoudelijke apparaten over te nemen van Philips, meldt nieuwsdienst Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat om de afdeling die onder meer de Senseo-apparaten maakt, evenals luchtverfrissers en stofzuigers.

Dat Philips af wil van de divisie was al bekend. Het bedrijf meldde vorig jaar dat het in het derde kwartaal van 2021 hoopt de verkoop af te kunnen ronden. Onder meer de Chinese investeringsmaatschappij CDH Investment zou in de race zijn. Ook de Chinese elektronicagigant TCL Technology wil, samen met de Chinese investeringsmaatschappij CITIC Capital, de Philips-divisie inlijven.

Daarnaast zou de Aziatische investeerder Hillhouse Capital in de race zijn, evenals een vierde bieder, waarvan de naam niet bekend is. De geïnteresseerden zouden uitgenodigd zijn voor een tweede ronde van biedingen. De Aziatische bedrijven wilden niet reageren op de berichtgeving.

Eerder al hebben diverse Amerikaanse en Europese firma's interesse getoond volgens Bloomberg. Het betreft onder meer PAI Partners en Apollo Global Management. Ze zouden echter zijn afgehaakt, omdat ze de vraagprijs van 3 miljard euro te hoog vinden.

Philips wil af van de divisie huishoudelijke apparaten om meer te kunnen focussen op andere activiteiten. Het bedrijf richt zich de laatste jaren steeds meer op onder meer medische apparatuur.