Saoedi-Arabië zegt dinsdag bij monde van energieminister Abdulaziz Bin Salman Al Saud dat het de olieproductie vrijwillig zal terugschroeven van ruim 9 miljoen vaten per dag tot 8.125.000 vaten per dag. Dit moet de olieprijs opdrijven en de wereldwijde energiemarkt ondersteunen, aldus de minister.

Al Saud zei verder dat de stap gezien moet worden als gebaar van goede wil van kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. De minister zei te hopen dat andere landen het voorbeeld van Saoedi-Arabië zullen volgen. De productiebeperkingen van het land duren in ieder geval tot en met maart.

De beperking komt bovenop de eveneens op dinsdag gemaakte afspraken over het terugschroeven van de productie tussen de Organisatie van olie-exporterende landen en andere olieproducenten, waaronder Rusland. Daarnaast valt de aankondiging van Saoedi-Arabië samen met de verzoening eerder op dinsdag met de Golfstaat Qatar, dat drie jaar lang geïsoleerd was.

De olie- en gasindustrie is de economische motor van Saoedi-Arabië en vertegenwoordigen zo'n 70 procent van de exportinkomsten van het land. Het koninkrijk heeft een olieprijs nodig van ongeveer 60 dollar per vat om aan oliewinning te kunnen verdienen. De oliesoorten uit het Midden-Oosten worden op dit moment verhandeld voor ongeveer 51 dollar per vat.

Saoedi-Arabië heeft met oliereserves van 297,7 miljard vaten na Venezuela de grootste reserves ter wereld. Het koninkrijk zou daarmee nog ruim 284 jaar op het huidige tempo aan oliewinning kunnen doen.