De Wereldbank verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 4 procent zal groeien. Daarmee wordt de krimp van 4,3 procent van het afgelopen jaar net niet ongedaan gemaakt.

Wel plaats de Wereldbank in een dinsdag verschenen rapport (pdf) enkele kanttekeningen. Zo is het van belang dat het aantal coronabesmettingen niet verder oploopt en dat de vaccinatieprogramma's in de verschillende landen geen vertraging ondervinden. Gebeurt dat wel, dan blijft de groei van de wereldeconomie in 2021 op 1,6 procent steken.

Voor Europa en Centraal-Azië rekent de Wereldbank voor dit jaar op een groei van 3,3 procent, om vervolgens uit te komen op 3,9 procent in het jaar erop. Het herstel zal langzamer zijn in de zwaar getroffen landen en langer duren voor economieën die sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit toerisme.

Zuidoost-Azië en het Pacifisch gebied zijn volgens de Wereldbank de positieve uitschieters qua verwachte groei, hoewel ook daar het herstel minder snel zal zijn dan waar op gerekend was. De regio groeit dit jaar naar verwachting met 7,4 procent in plaats van ruim 10 procent.