Internetgigant Amazon heeft dinsdag de aanschaf van elf nieuwe vliegtuigen voor zijn Amazon Air-vrachtvloot aangekondigd. Het betreft exemplaren van het type Boeing 767-300, die voorheen dienstdeden als passagiersvliegtuigen voor respectievelijk WestJet en Delta Air Lines.

De vier exemplaren die het concern van WestJet overneemt, worden op dit moment omgebouwd voor vrachtvluchten en zullen later dit jaar voor het eerst ingezet worden.

De zeven vliegtuigen die Amazon van Delta overneemt, worden in 2022 in gebruik genomen. De nieuwe vrachtvliegtuigen zullen vooralsnog alleen de Amerikaanse markt gaan bedienen.

"Ons doel blijft om in de Verenigde Staten onze bezorgingen uit te voeren op een manier die men van ons gewend is. De aanschaf van onze eigen toestellen is een logische stap in het bereiken van dat doel", aldus de vicepresident van Amazon Global Air Sarah Rhoads. De vloot van inmiddels ruim tachtig vliegtuigen bestaat uit een mix van gekochte en geleasede kisten.

Sinds eind vorig jaar voert Amazon Europese vrachtvluchten uit. Daartoe opende de webgigant op de luchthaven Leipzig/Halle zijn eerste internationale hub.