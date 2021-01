Duitse winkels hebben in november meer verkocht, terwijl de werkloosheid in december lager uitviel. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde getallen van respectievelijk het federale statistiekbureau en het federale bureau voor de werkgelegenheid.

De winkelomzet viel in november 5,6 procent hoger uit ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vergeleken met oktober bleef de stijging beperkt tot 1,9 procent. Voor het hele jaar rekent het Statistisches Bundesamt op een plus van 4,1 procent in vergelijking met 2019.

Op dinsdag maakte het Bundesagentur für Arbeit bekend (pdf) dat het aantal werklozen in december met 37.000 was gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Analisten hadden mede vanwege de lockdown gerekend op een stijging van het aantal werklozen in Duitsland.

"Deze ogenschijnlijke weerbaarheid van de Duitse economie aan het einde van het afgelopen jaar is hoopgevend voor de start van het nieuwe jaar", zegt een analist van investeringsbank Berenberg.

Een analist van ING wil echter niet te zwaar tillen aan de werkgelegenheidscijfers, aangezien maatregelen van de regering ter bescherming van de werkgelegenheid wat hem betreft een hoop verbloemt.

De werkloosheid in Duitsland in 2020 komt uit op net geen 2,7 miljoen, waarmee 429.000 mensen meer zonder baan zitten dan een jaar eerder.