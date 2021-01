In Noorwegen was het afgelopen jaar 54,3 procent van alle verkochte auto's een volledig elektrisch exemplaar. Daarmee is het Scandinavische land de eerste markt ter wereld waar volledig elektrische auto's op jaarbasis beter verkopen dan brandstofmodellen en hybride voertuigen samen. Dat maakt de Noorse branchevereniging OFV dinsdag bekend.

Het marktaandeel van 54,3 procent, wat een aantal van 76.789 exemplaren vertegenwoordigt, is een verdere verbetering van het vorige record uit 2019, toen volledig elektrische modellen in Noorwegen een aandeel van 42,4 procent in de verkoop hadden. De Audi e-tron werd in 2020 het meest geregistreerd.

De Noorse overheid stimuleert elektrisch rijden al een aantal jaar. Zo kunnen bestuurders van een elektrisch voertuig gebruikmaken van busbanen en betalen ze minder bij tolpoortjes of voor overtochten per veerboot.

Voor dit jaar rekent de Noorse vereniging voor elektrisch rijden op een aandeel van 65 procent voor elektrische auto's. Zo wordt veel verwacht van de nieuwe Tesla Model Y, BMW iX3, Ford Mustang Mach-E en Volkswagen ID.4. Het Duitse merk verwacht dat 90 procent van de verkoop in Noorwegen dit jaar elektrisch zal zijn. Hyundai verkoopt in het land überhaupt alleen nog maar plug-inhybridemodellen en volledig elektrische auto's

Vooral de vraag naar dieselauto's staat in Noorwegen onder druk. Waar diesels op hun hoogtepunt in 2011 nog een aandeel van 75,7 procent in de verkoop hadden, is dat nu 8,6 procent.

In Nederland zijn het afgelopen jaar 73.057 volledig elektrische auto's geregistreerd, zo meldt BOVAG dinsdag. Dat komt neer op een aandeel in de verkoop van ruim 20,5 procent. Van dit aantal kwamen 7.500 stuks op naam van een particulier, terwijl nog eens 9.500 exemplaren via private lease op de opritten van consumenten verschenen. Autobedrijven wisten 13.500 volledig elektrische auto's te registreren, leasemaatschappijen net geen 33.000.