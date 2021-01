De Britse regering trekt 4,6 miljard pond (5,1 miljard euro) uit voor noodsteun aan bedrijven nu er een nieuwe coronalockdown is afgekondigd. Minister van Financiën Rishi Sunak zei dinsdag bij de aankondiging van de maatregel dat per bedrijf maximaal 9.000 pond beschikbaar is.

Sunak noemde winkels, horeca en de vrijetijdssector als sectoren die er de komende maanden doorheen gesleept moeten worden. De regering in Londen maakte maandag bekend dat het VK voor de derde keer in lockdown gaat, nu het aantal besmettingen weer sterk oploopt. Mensen moeten thuiswerken en de horeca en niet-essentiële winkels gaan dicht.

Van het steunpakket komt 594 miljoen pond ter beschikking van de deelregeringen van Schotland, Wales en Noord-Ierland, om naar eigen inzicht in te vullen.

Het VK kreeg in het tweede kwartaal van vorig jaar, ten tijde van de eerste lockdown, een krimp van bijna 20 procent te verwerken. Dat was de grootste teruggang van de G7, de zeven grootste economieën in de wereld. Minister Sunak raamde de totale kosten om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden in november op 280 miljard pond voor het hele financiële jaar.