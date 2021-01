Pizzaketen New York Pizza wil het aantal winkels in België en Duitsland het komende jaar opvoeren. Dat heeft het Nederlandse bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Tevens meldt het dat 2020 het beste jaar ooit was voor de keten die in 1993 is opgericht.

Momenteel heeft New York Pizza al een vestiging in het Belgische Leuven. Deze is op 28 december 2020 opengegaan. Aan het einde van dit jaar wil het bedrijf tien winkels hebben in Vlaanderen. In Duitsland heeft de pizzaketen al twee vestigingen in Keulen, waarvan er eentje ook op 28 december open is gegaan. De andere winkel was er al wat langer. In maart moet daar een derde bij komen.

Sowieso is New York Pizza van plan om bij de uitbreiding naar Duitsland zich vooral te richten op de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Limburg en Gelderland en Overijssel.

Het bedrijf zegt veel potentieel te zien in beide landen. De vestigingen in België en Duitsland moeten worden gerund door franchisers. In Nederland wil New York Pizza doorgroeien naar driehonderd winkels in 2023. Dat zijn er nu meer dan 220.

New York Pizza, dat jaarlijks zo'n 11,5 miljoen pizza's bakt, zag de verkopen vorig jaar stijgen met zo'n 20 procent ten opzichte van eerdere jaren. Mede door de pandemie en de lockdownmaatregelen steeg zowel het aantal bestellingen als de grootte ervan. Exacte omzet- of winstcijfers geeft de keten niet.