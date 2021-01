Amerikaanse luchthavens kregen het afgelopen jaar maar liefst 500 miljoen minder reizigers over de vloer, blijkt uit gegevens van de Transport Security Administration (TSA). Dat zijn er 61 procent minder dan het jaar ervoor, waarbij uiteraard de coronacrisis en de lockdownmaatregelen de oorzaken zijn.

In totaal kwamen er in het voorbije jaar 324 miljoen reizigers op Amerikaanse vliegvelden. Een jaar eerder waren dat er nog 824 miljoen. Het wordt weliswaar langzaamaan weer drukker op de luchthavens, maar nog altijd waren er afgelopen zondag 45 procent minder passagiers dan een jaar eerder.

TSA meldde dat het verwacht dat dit jaar steeds meer reizigers weer in het vliegtuig stappen. Maar het zal nog tot ver in 2021 duren voordat het aantal passagiers weer op het niveau van voor de pandemie is.

Door de reisbeperkingen liepen de verliezen bij de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op naar 36 miljard dollar (29,3 miljard euro) in de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook liep het aantal voltijdsbanen met bijna 92.000 terug. De Amerikaanse politiek heeft inmiddels besloten de bedrijven financieel te ondersteunen met 15 miljard dollar.

Ook in Nederland is het vliegverkeer hard geraakt. Zo maakte luchthaven Schiphol maandag bekend dat het 20,9 miljoen passagiers verwelkomde in 2020. Dat waren er 71 procent minder dan het jaar ervoor.