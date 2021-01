Drie Chinese telecombedrijven mogen toch genoteerd blijven aan de New York Stock Exchange (NYSE). Dit nadat de Amerikaanse beursuitbater vorige week nog meldde de drie bedrijven van de beurs te willen halen. Wat de reden is voor de plotselinge draai is niet duidelijk.

Op Oudejaarsdag meldde het beursbedrijf dat de handel in China Mobile, China Telecom en China Unicom (Hong Kong) deze maand opgeschort zou worden en dat de bedrijven uiteindelijk volledig van de Amerikaanse beurs zouden verdwijnen.

Daarmee zou NYSE aansluiten bij het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump om investeringen in bedrijven die banden zouden hebben met het Chinese leger onmogelijk te maken. Eerder al zijn diverse andere bedrijven door Trump op een zwarte lijst gezet, zoals China's grootste chipmaker SMIC.

De beursuitbater meldde dat het de beslissing heeft teruggedraaid in overleg met de autoriteiten. Wat de precieze reden is om de handel in de drie Chinese telecombedrijven toch weer toe te staan, is niet duidelijk. Het beursbedrijf wilde er verder weinig over kwijt.