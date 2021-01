De aandeelhouders van Groupe PSA (PSA) en van Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hebben hun fusie goedgekeurd. De twee concerns zijn daardoor op weg om onder de naam Stellantis de op drie na grootste autoproducent ter wereld te worden.

In december keurde de Europese Commissie de fusie al goed. De twee bedrijven zijn al sinds vorig jaar herfst bezig met de fusie. Het is de bedoeling dat die begin dit jaar een feit is. Een datum waarop de fusie wordt beklonken, wordt binnenkort aangekondigd.

Stellantis zal veertien merken voeren: van FCA's Fiat, Maserati en Jeep tot PSA's Peugeot, Citroën, Opel en DS. PSA en Fiat Chrysler produceerden samen al bestelbussen. De twee bedrijven hebben in Europa een gezamenlijk potentieel marktaandeel van 34 procent.