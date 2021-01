Veel huiseigenaren hebben in de laatste maanden van 2020 nog een energielabel aangevraagd. Er kwamen in november en december veel meer aanvragen voor een energielabel binnen dan normaal. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vermoedt dat dit komt doordat een energielabel vanaf 1 januari een stuk duurder is.

In november en december zijn bijna 360.000 energielabels geregistreerd via de website energielabelvoorwoningen.nl. Dat meldt de RVO, die over de aanvragen gaat. Daarvan is het merendeel (ruim 250.000) in december geregistreerd. Dat is het tienvoudige van het aantal aanvragen in een gemiddelde maand van het afgelopen jaar. Bijna 60 procent van de woningen in Nederland heeft nu een energielabel.

Het energielabel is verplicht bij het verkopen, verhuren en opleveren van huizen en appartementen. In 2015 gaf de overheid alle vijf miljoen huiseigenaren in Nederland een voorlopig label. Het definitieve label blijft tien jaar geldig en was aan te vragen op de website van de overheid.

Voor de aanvraag van een definitief label betaalden huiseigenaren voorheen alleen administratiekosten. Vanaf 1 januari dit jaar moet een erkend deskundige langskomen voor een keuring. Dan kost een energielabel voor een eengezinswoning gemiddeld 190 euro en voor een appartement gemiddeld 100 euro.