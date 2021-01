Het Nederlandse handelsbedrijf Enrico-Glasbest neemt het merk Bertolli over van Unilever, zo hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt. Het gaat om de pastasauzen en pesto onder die merknaam; de olijfolie en margarine van Bertolli hebben een andere eigenaar.

Enrico-Glasbest houdt zich bezig met de verkoop en distributie van met name mediterrane levensmiddelen in de Benelux. Bertolli sluit "naadloos aan bij de strategie en ambities van Enrico-Glasbest", stelt het bedrijf. De overname doet de jaaromzet van Enrico-Glasbest oplopen van 30 naar 50 miljoen euro.

Voor het personeel en de productielocaties heeft de transactie geen gevolgen. De sauzen en pesto blijven op de huidige locaties geproduceerd worden. Unilever neemt de verkoop en marketing nog zes maanden voor zijn rekening, waarna de overname echt van kracht wordt.

Bertolli begon in 1865 als een familiewinkel in delicatessen in de Italiaanse stad Lucca. De export ten behoeve van Italiaanse immigranten buiten Europa maakte het bedrijf in de jaren daarna groot.