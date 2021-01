Schiphol verwelkomde in het afgelopen jaar 20,9 miljoen reizigers. Dat is maar liefst 71 procent minder dan in 2019, meldt het luchthavenbedrijf maandag. Ook op Rotterdam-The Hague Airport en in Eindhoven kelderde het aantal reizigers. Boosdoener was uiteraard de uitbraak van COVID-19.

De Amsterdamse luchthaven heeft een uitermate moeilijk jaar achter de rug. Het aantal bestemmingen bleef met 316 nog redelijk intact. Het waren er slechts zestien minder dan het jaar ervoor. Wel werd veel minder vaak naar deze bestemmingen gevlogen. Het aantal vliegbewegingen halveerde dan ook ruimschoots en kwam uit op 227.304.

Ook van en naar de andere luchthavens van de Royal Schiphol Group is fors minder gevlogen. In Eindhoven waren er 18.882 vliegbewegingen, wat neerkomt op een min van 55 procent. In Rotterdam-The Hague was sprake van een krimp van 69 procent, naar 5.314 vluchten.

Dit zorgde voor beide luchthavens uiteraard ook voor minder reizigers. De Brabantse luchthaven verwelkomde 2,1 miljoen reizigers (-69 procent) en in Zuid-Holland kwamen er een half miljoen (-77 procent).

Het vrachtvervoer op Schiphol bleef het afgelopen jaar redelijk op peil. De luchthaven verwerkte 1,4 miljoen ton goederen, wat 9 procent minder is dan het jaar ervoor. Dat kwam vooral doordat er minder passagiersvluchten waren. Veel luchtvracht wordt tegenwoordig meegenomen in passagiersvliegtuigen. De andere twee luchthavens verwerken niet of nauwelijks luchtvracht.

Het luchthavenbedrijf benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers. De definitieve aantallen worden bij de publicatie van de jaarcijfers in februari bekendgemaakt.