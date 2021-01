Consumenten gaven bij de winkels van Jumbo vorig jaar ruim 9,68 miljard euro uit. Dat was 15 procent meer dan het jaar ervoor, meldt het bedrijf maandag. Dat kwam vooral door de pandemie. De verkopen bij La Place kelderden juist in 2020. Tevens meldt Jumbo dat het op zes NS-stations samen met HEMA een nieuw winkelconcept start.

Daarbij neemt Jumbo het eten en drinken voor zijn rekening. HEMA, dat in de loop van dit kwartaal onderdeel wordt van de supermarktketen, is verantwoordelijk voor de overige producten. Het nieuwe concept komt op plekken waar nu al een HEMA zit. Wanneer de eerste nieuwe winkel opengaat, is nog niet duidelijk.

Ondertussen gaat het uitstekend met de supermarkten van Jumbo. Vooral door de uitbraak van de COVID-19-pandemie kochten klanten vorig jaar fors meer producten dan het jaar ervoor. Dat kwam onder meer doordat restaurants en cafés dicht moesten. De omzet groeide met 1,25 miljard euro.

Ook speelde mee dat in Nederland en België vijftien nieuwe winkels zijn geopend. Bovendien was het boekjaar bij Jumbo in 2020 een week langer dan vorig jaar. Zonder de extra winkels en het extra lange boekjaar is de omzet van Jumbo met 9 procent gegroeid. Ook online ging het crescendo bij het Brabantse bedrijf. De verkopen stegen met 50 procent en kwamen voor het eerst boven 500 miljoen euro uit.

Hoewel het voorbije jaar voor Jumbo al zeer goed was, denkt het bedrijf in 2021 verder te kunnen groeien en met de omzet voor het eerst boven 10 miljard euro uit te komen. Ook wil het bedrijf zijn online activiteiten uitbreiden.

Jumbo is ook het bedrijf achter de La Place-winkels. Daar ging het een stuk slechter mee. De omzet kromp van 165 miljoen euro in 2019 naar 50 miljoen vorig jaar. De contactbeperkende maatregelen waren de belangrijkste oorzaak hiervan. Maandag maakte Jumbo bekend met cateraar Vermaat een samenwerking te zijn gestart voor de exploitatie van de La Place-winkels.