Bedrijven in de evenementensector willen zo snel mogelijk van het kabinet horen of ze in 2021 weer aan de slag kunnen. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten kondigen de organisatoren van festivals, concerten en sportwedstrijden maandag een groot aantal evenementen voor dit jaar aan, waarbij ze weer bezoekers hopen te kunnen ontvangen.

Vanwege de contactbeperkende maatregelen zijn vorig jaar veel evenementen niet doorgegaan. Onder de noemer #happynewyear, naar het gelijknamige nummer van ABBA, voert de sector deze keer actie. "Vrijwel iedereen in onze branche staat reikhalzend klaar om weer aan de slag te gaan", zegt Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers.

"Wij maken er met alle plezier een Happy New Year van, maar we hebben toezeggingen en een garantiefonds naar Duits model vanuit de overheid nodig om door te kunnen gaan." Bij de alliantie zijn onder meer ID&T, Mojo, Lowlands, Zwarte Cross, KNVB en Eurovision Song Contest Rotterdam 2021 aangesloten.

De branche wil uiterlijk 1 februari van het kabinet horen waar ze aan toe is. Jansen vreest dat er anders niet voldoende tijd is om de evenementen goed te kunnen organiseren.

"We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen, want dan staat er straks een nog groter deel van de 100.000 mensen op straat en ligt een branche, die goed is voor 7,4 miljard euro omzet, compleet op zijn gat. Dan zijn niet alleen die mensen hun baan kwijt, maar de miljoenen bezoekers ook hun evenementen."

De organisatoren sloegen eerder al alarm om de druk op het kabinet op te voeren. Dat deden ze onder meer met de campagne #soundofsilence en #theshowmustgoon.