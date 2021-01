Het aantal hypotheekaanvragen was vorige maand flink groter dan gebruikelijk in december, blijkt maandag uit gegevens van Hypotheken Data Netwerk (HDN). In de laatste maand van het voorbije jaar werden 40.458 hypotheken aangegaan, ruim boven het gemiddelde van de decembermaanden in de vier jaren daarvoor (30.015).

Dat er afgelopen december meer hypotheken zijn aangevraagd, komt niet helemaal als een verrassing, zegt HDN-directeur Reinier van der Heijden. "Omdat Kerst dit jaar deels in het weekend viel, verwachtten we al dat het aantal groter zou uitpakken dan vorig jaar. Maar nog altijd is deze eindstand bijzonder hoog."

De woningmarkt bleef in 2020 ondanks de coronacrisis volop in beweging. Zo waren er in het derde kwartaal 15 procent meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste helft van 2020 was het aantal zelfs 40 procent groter dan in de eerste helft van het jaar ervoor.