Egypte heeft in het afgelopen jaar voor 5,61 miljard dollar (4,61 miljard euro) aan tolinkomsten van het Suezkanaal opgehaald, zo maakt de Suez Canal Authority zondag bekend.

Dat betekent een terugval in inkomsten van een kleine 200 miljoen dollar vergeleken met 2019, toen 5,8 miljard dollar (4,78 miljard euro) opgehaald werd via het 193 kilometer lange kanaal.

De Egyptische kanaalautoriteit maakte tevens bekend de toltarieven voor 2021 niet te zullen verhogen. Die kunnen voor grote containerschepen of supertankers oplopen tot een half miljoen dollar per passage.

Het Suezkanaal werd in 1869 in gebruik genomen. Destijds had de verbinding tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee een diepte van 8 meter. Inmiddels is het kanaal uitgediept tot 24 meter. In 2015 werd het zogeheten New Suez Canal-project opgeleverd, dat naast verbeteringen aan het bestaande kanaal ook een 35 kilometer lange parallelle waterweg omvat.