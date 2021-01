Minder dan 24 uur nadat de cryptovaluta bitcoin voor het eerst de grens van 30.000 dollar (circa 24.638 euro) doorbrak, is de waarde van de bitcoin alweer opgelopen tot boven de 34.000 dollar (circa 28.018 euro).

Omstreeks 08.30 uur (Nederlandse tijd) was de bitcoin 34.696 dollar (circa 28.591 euro) waard. Dat is 17 procent meer dan een etmaal geleden, zo meldt de website voor cryptokoersen CoinMarketCap.com. De ethereum, de op één na populairste munt die via blockchaintechnologie kan worden verhandeld, won bijna 8 procent aan waarde en was eerder op zondag 819 dollar (bijna 675 euro) waard.

Kenners houden er rekening mee dat de opmars van de bitcoin nog wel even aanhoudt. Tegelijkertijd is er voorzichtigheid geboden. Doordat nog maar relatief weinig beleggers in bitcoins handelen, liggen veel hevigere koersschommelingen op de loer dan bijvoorbeeld bij traditionele valuta's het geval is.

De eerste flinke bitcoinrally in 2017 resulteerde in een recordhoogte die pas drie jaar later, medio december van het afgelopen jaar, geslecht werd. In de tussentijd zakte de bitcoin een aantal keren flink. In september 2018 bereikte de waarde het dieptepunt van 3.300 dollar) en op het laagste punt van dit jaar kon een bitcoin voor 5.200 dollar gekocht worden.