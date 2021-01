De Franse vliegtuigbouwer Airbus leverde in 2020 560 vliegtuigen aan klanten, melden ingewijden zaterdag tegen persbureau Bloomberg. Hiermee leverde Airbus ruim driehonderd toestellen minder dan een jaar eerder, maar behaalde de Franse vliegtuigbouwer ruimschoots de interne doelstelling.

Het aantal afgeleverde toestellen wordt gezien als een succes. Door de coronapandemie wordt er minder gereisd en staan veel vliegtuigen aan de grond. Hierdoor zijn luchtvaartmaatschappijen minder happig om nieuwe toestellen aan te schaffen en zijn veel bestellingen geannuleerd.

Met het aantal geleverde toestellen blijft de Franse vliegtuigbouwer haar Amerikaanse evenknie Boeing ver voor. Het geplaagde Amerikaanse bedrijf meldde eind november 118 toestellen afgeleverd te hebben.

Ondanks de beter dan verwachte cijfers was 2020 alles behalve een goed jaar voor Airbus. Door de coronapandemie stortte het aantal bestellingen in, waardoor het Franse bedrijf minimaal vijftienduizend banen wil schrappen. In 2019 werkten 134.000 mensen bij het bedrijf.