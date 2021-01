Ook in het nieuwe jaar gaat de opmars van de waarde van de cryptovaluta bitcoin door. De digitale munteenheid doorbrak zaterdag voor het eerst de grens van 30.000 dollar (circa 24.720 euro). De cryptomunt wordt al tijden steeds waardevoller en verviervoudigde vorig jaar bijna in waarde.

Tijdens de eerste coronagolf kelderde de koers van de bitcoin aanvankelijk nog tot onder de 5.000 dollar. Daarna steeg de prijs. Vooral sinds de herfst ging het hard: sinds begin oktober is de waarde van de munt bijna verdrievoudigd.

Cryptomunten winnen momenteel aan populariteit doordat grote bedrijven als PayPal steeds meer interesse tonen. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta's voor het grote publiek interessanter worden.

Daarnaast is er door steunmaatregelen vanuit overheden en centrale banken zo veel geld voorhanden, dat er ook meer geld in risicovollere investeringen wordt gestoken. Ook is er een groep mensen die verwacht dat de bitcoin - net als goud - een goede investering is, omdat er maar een beperkte hoeveelheid bitcoins beschikbaar is. Er zijn 21 miljoen bitcoins in omloop, waardoor de cryptomunt niet gevoelig is voor zaken als inflatie.

De waarde van cryptovaluta's gaat al jaren op en neer. De eerste flinke bitcoinrally, in 2017, resulteerde in een recordhoogte die pas drie jaar later, medio december van afgelopen jaar, geslecht werd. In de tussentijd zakte de bitcoin een aantal keren flink in. In september 2018 bereikte de waarde het dieptepunt (3.300 dollar) en op het laagste punt van dit jaar kon een bitcoin voor 5.200 dollar gekocht worden.