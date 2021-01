Reisconcern TUI is door het uitrollen van het coronavaccin in de meeste Europese landen hoopvol gestemd over het zomerseizoen van 2021. Het reisconcern verwacht "een grotendeels normale zomer", zegt topman Fritz Joussen zaterdag in een interview met Rheinische Post.

"Als we de bijzonder kwetsbare groepen hebben beschermd tegen besmetting, kunnen de restricties wereldwijd fors dalen", stelt Joussen. Hij denkt dat veel mensen dit jaar meer aan vakanties zullen besteden door de vakantiedrang en vanwege overgebleven reisvouchers uit 2020.

TUI denkt straks weer ongeveer 80 procent van het normale aantal vluchten aan te kunnen bieden. Volgens de topman wil TUI dit jaar ook weer gebruik maken van alle zestien cruiseschepen van de groep.

Hiermee wordt 2021 waarschijnlijk "een jaar van transitie", mede omdat de eerste helft van het jaar naar verwachting nog erg mager zal uitpakken voor de reisbranche. Pas in 2022 wordt verwacht dat de toerismesector zich zal herstellen naar het niveau van het recordjaar 2019.

Joussen tekent daarbij aan dat bedrijven als TUI waarschijnlijk veel sneller herstel kunnen laten zien dan de reisbranche in het algemeen, waar de focus tevens ligt op de zakelijke reiziger. In het bedrijfsleven vinden veel vergadering en bijeenkomsten tegenwoordig online plaats via een videogesprek. Maar een vakantie-ervaring is in de ogen van Joussen niet zomaar te vervangen met een digitale oplossing.