De camper was nooit zo populair als in 2020, blijkt zaterdag uit cijfers van BOVAG en onderzoeksbureau RDC, opgevraagd door De Telegraaf. In totaal werd een recordaantal van 2.400 campers verkocht.

"Er is echt een stormloop gaande geweest op campers", zegt een BOVAG-woordvoerder tegen de krant. Die stormloop was niet vanzelfsprekend. "De verkoop van nieuwe kampeerauto's halveerde in april 2020 ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder en in mei bedroeg de daling bijna 30 procent", aldus de woordvoerder.

Toen in de zomer kamperen voor veel mensen nog de enige coronaproof optie bleek, schoten de verkopen omhoog. Door de recordverkoop zijn er voor het eerst meer dan 140.000 campers geregistreerd in Nederland. Vijf jaar geleden waren dat er nog 100.000.

Voor caravans was het een ander verhaal. Net als bij de campers werden de sleurhutten in april en mei flink minder verkocht, maar werd dat verlies in de zomer slechts deels gecompenseerd. De caravanverkoop stabiliseerde in 2020 met zo'n zevenduizend. In totaal waren er eind 2020 560.000 op kenteken geregistreerde kampeermiddelen (420.000 caravans en 140.00 campers).