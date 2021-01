De overheid moet niet meteen overgaan tot bezuinigingen als het coronavirus onder controle is. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zaterdag in een interview met AD. Pas wanneer de Nederlandse economie weer op het niveau is van voor de crisis, moet de overheid iets aan het tekort gaan doen.

Knot verwacht dat de eerste maanden van 2021 de meest zware economische klappen met zich zullen meebrengen. "Maar ik zie ook licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel", aldus Knot.

Het uitrollen van het vaccin en het daarmee terugdringen van het COVID-19-virus betekent niet dat de situatie meteen weer als voor de coronacrisis zal zijn. De DNB-president voorziet eerst nog een periode van hogere werkloosheid en een groter aantal faillissementen, voor we weer naar 'normaal' gaan.