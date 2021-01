De COVID-19-pandemie is afgelopen jaar nauwelijks van invloed geweest op de leegstand van kantoren. Eind 2020 stond 8,2 procent van de kantoren leeg. Het is voor het eerst sinds 2002 dat er zo weinig panden niet worden gebruikt, meldt vastgoedadviseur Cushman & Wakefield vrijdag.

De leegstand is opmerkelijk, omdat er afgelopen jaar maar liefst 34 procent minder kantoorruimte in gebruik is genomen dan in 2019. Desondanks is de leegstand gedaald. Dit komt volgens Cushman & Wakefield doordat er weinig geschikte kantoorpanden zijn en er dus ook weinig nieuwe of leegstaande kantoren in gebruik genomen kunnen worden.

In totaal hebben bedrijven vorig jaar 952.000 vierkante meter kantoorruimte in gebruik genomen. Het was voor het eerste deze eeuw dat dat aantal onder het miljoen bleef. Zelfs in de financiële crisis in de jaren 2008 en 2009 werden meer kantoren in gebruik genomen. Toch ging dit gepaard met een toenemende leegstand, die opliep naar 14 procent.

De vastgoedadviseur verklaart dit doordat tijdens de financiële crisis het vertrouwen vrij snel verdween, terwijl in de huidige situatie veel bedrijven overtuigd zijn dat als de COVID-19-pandemie onder controle is, de economie snel zal herstellen.