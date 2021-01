De Antilliaanse luchtvaartmaatschappij Winair ontvangt 3 miljoen dollar (zo'n 2,46 miljoen euro) staatssteun van de Nederlandse overheid. Dat is nodig omdat het bedrijf ernstig te lijden heeft onder de coronacrisis. Dat schreef minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister-president van Sint-Maarten, waar Winair zijn thuisbasis heeft, heeft het Nederlandse kabinet gevraagd om financiële steun. De inkomsten van het bedrijf zijn fors gedaald terwijl de kosten gewoon doorlopen.

De redding is volgens Van Nieuwenhuizen nodig om de bereikbaarheid van de Antillen op peil te houden. Winair is de enige maatschappij die vliegt op alle zes eilanden van de Nederlandse Antillen.

"Hoewel de pandemie op dit moment van mensen vraagt om reisbewegingen te beperken, zijn er tal van situaties waarbij personenvervoer noodzakelijk is. Denk aan ziekenvervoer, vervoer van studenten, of andere noodzakelijke reizen. Bovendien is verbondenheid van de eilanden essentieel voor het vervoer van goederen, post en de toekomstige verspreiding van vaccins", aldus de minister in de brief. Ook draagt een goede infrastructuur bij aan het herstel van het toerisme op de eilanden, als de pandemie eenmaal achter de rug is, denkt ze.

De steun betreft een hypothecaire lening met een rente van 4,41 procent per jaar. Het luchthavengebouw van Winair dient als onderpand. De looptijd van de steun is vooralsnog achttien maanden, maar kan met wederzijds goedvinden naar zes jaar worden verlengd.

Voorwaarde voor de steun is dat de luchtvaartmaatschappij gedurende de looptijd van de lening geen bonussen mag uitkeren aan bestuurders of commissarissen. Ook mag er geen winst of dividend worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Een andere belangrijke voorwaarde is dat Winair de verbindingen tussen de eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius in de periode van de staatssteun in stand houdt.