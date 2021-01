In de week van Kerstmis kochten Nederlanders voor 966 miljoen euro bij supermarkten. Dat was 21 procent meer dan het jaar ervoor, meldt marktonderzoeker IRI aan NU.nl. De online omzet was in diezelfde week zelfs ruim tweemaal zo hoog als vorig jaar. Ook de week vóór Kerst was het al ongekend druk.

Al sinds de uitbraak van COVID-19 in maart koopt de consument bovengemiddeld veel boodschappen, onder meer doordat restaurants en cafés in het voorjaar dicht moesten en ook nu weer hun deuren gesloten moeten houden.

De omzet steeg in de week van Kerst dan ook flink, van 801 miljoen euro vorig jaar naar 966 miljoen dit jaar. In de week vóór Kerstmis werd dit jaar zelfs voor meer dan 1 miljard euro aan boodschappen gekocht. De omzet in beide weken samen komt daardoor uit op 1,97 miljard euro, wat 16 procent meer is dan in dezelfde twee weken van 2019.

Dat mensen in de kerstweek meer hebben gekocht komt vermoedelijk niet alleen door de lockdown. Steeds meer supermarkten zijn open op Eerste Kerstdag. Daarnaast zijn ze steeds langer open.

Ook op Nieuwjaarsdag besluiten steeds meer supers om open te gaan. Op 1 januari 2021 zijn er zelfs ruim tweemaal zoveel supers open als op dezelfde dag twee jaar eerder.