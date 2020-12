Singapore staat vluchten met de gewraakte Boeing 737 MAX nog niet toe. Pas als alle autoriteiten weer voldoende vertrouwen hebben in de veiligheid van het toestel wordt deze weer voor commerciële vluchten ingezet. Dat meldt luchtvaartautoriteit Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS).

CAAS geeft de regionale tak van Singapore Airlines Group wel toestemming om de zes toestellen, die in Australië zijn gestald, terug te laten vliegen naar Singapore. Die stonden daar sinds maart 2019. Een van de vliegtuigen is al aangekomen in Singapore. Maar voorlopig worden de toestellen dus nog niet ingezet voor commerciële vluchten.

Vliegen met de MAX is sinds maart 2019 verboden, omdat binnen een kort tijdsbestek twee dodelijke crashes met toestellen van dat type waren gebeurd. Bij die rampen met vluchten van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines kwamen 346 mensen om het leven. Na onderzoek bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft dinsdag weer een passagiersvlucht uitgevoerd met de Boeing 737 MAX.