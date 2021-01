Alhoewel eind 2020 haast niemand meer vloog, was vliegschaamte aan het begin van vorig jaar nog volop in zwang. Ook in Nederland groeide het verzet tegen de ongebreidelde groei van luchthaven Schiphol en het openen van nog een luchthaven, Lelystad Airport. Met name de omwonenden van Schiphol vroegen om een pauze in de ontwikkeling van Schiphol tot 2023.

"Op onverwachte wijze is dit gebeurd en waarschijnlijk overtroffen", zegt Schiphol-topman Dick Benschop maandag in een reflectie op het oude en nieuwe jaar. "Hoe gaan wij deze tijd benutten?"

Volgens de CEO van de Amsterdamse luchthaven zijn lessen getrokken uit de crisis van 2008 en met name de periode van groei in de luchtvaart die daarop volgde. "Deze groei ging té hard en had ongewenste gevolgen voor de omgeving." Dat moet nu anders, zegt hij.

Groei op zich mag geen doelstelling meer zijn. "In zijn meest simpele vorm komt het erop neer dat we de voordelen willen behouden van wat wij hebben opgebouwd, terwijl wij de nadelen - de externe effecten - aantoonbaar blijven reduceren." Benschop denkt dat de luchtvaart dan weer kan rekenen op brede steun.

De topman van Schiphol houdt nog steeds vast aan de opening van Lelystad Airport. "Nu is het kabinet nog aan zet met het Luchthavenbesluit voor Schiphol, de herziening van het luchtruim en het afmaken van de procedures rond Lelystad Airport", aldus Benschop.