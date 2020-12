De goudprijs is in 2020 flink gestegen, met dank aan de enorme steunpakketten van de overheden om de coronacrisis te bestrijden, de lage dollarkoers en onrust op de financiële markten. De prijs ging dit jaar ruim 24 procent omhoog, de sterkste toename in een jaar tijd sinds 2010.

Op de laatste dag van dit jaar moet voor 1 troy ounce (31,1 gram) goud zo'n 1.890 dollar (zo'n 1.537 euro) betaald worden. In augustus tikte de goudprijs zelfs een recordniveau van meer dan 2.000 dollar aan, waarmee het oude record van 2011 sneuvelde.

In onrustige tijden op de financiële markten wordt goud als een veilige belegging gezien. De prijs van het edelmetaal kreeg ook steun van de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen, zoals renteverlagingen. Investeringen in goud worden beschouwd als een soort bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden en inflatie.

Ook de prijzen van andere edelmetalen gingen dit jaar omhoog. Zo klom de zilverprijs met bijna 50 procent en werd palladium 20 procent duurder. Voor platina moet 10 procent meer betaald worden.