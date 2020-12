Consumenten gaven in de maand van Black Friday weer flink meer geld uit aan spullen die het leven thuis comfortabeler maken. Zo beleefden winkels die consumentenelektronica en witgoed verkopen, zoals tv’s, computers en wasmachines in november de grootste omzetgroei sinds 2005, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

"Ook de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren behaalden in november een forse omzetgroei", aldus een woordvoerder van het CBS. Over de hele linie gaven we in november 9,6 procent meer uit in winkels dan in dezelfde maand vorig jaar.

"Mensen kunnen niet op vakantie of uit eten, dus geven ze hun geld uit aan spullen voor in en om het huis", licht de woordvoerder van het statistiekbureau toe. Dat gebeurt nu al maanden. Ook werd in de supermarkten en speciaalzaken meer uitgegeven aan eten en drinken voor thuis.

Bij de viswinkel, bakker, slager en groenteboer werd bijna 10 procent meer gespendeerd.

Alleen winkels die kleding en schoenen verkopen profiteren niet mee van de kooplust. "Na een kleine opleving in het tweede kwartaal kampten de kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren in november voor de tweede opeenvolgende maand met sterke omzetverliezen."

Dit ondanks koopjesfestijn Black Friday dat door de middenstand over de laatste week in november werd uitgesmeerd, om de drukte te spreiden. Online werd in de maand november maar liefst 55,5 procent meer omzet gedraaid dan een jaar eerder.