Vanwege een handelsruzie over burgerluchtvaarttoestellen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie (EU), heeft de VS woensdag hogere tarieven ingesteld voor sommige producten uit de Europese Unie. Daaronder vallen niet alleen vliegtuigonderdelen maar ook verschillende wijnen uit Frankrijk en Duitsland.

De Amerikaanse handelsautoriteit meldt in een verklaring dat de tarieven op vliegtuigonderdelen en bepaalde niet-mousserende wijnen, cognacs en andere brandewijnen uit Frankrijk en Duitsland worden verhoogd. Per wanneer de tariefverhogingen ingaan werd er niet bij gezegd, maar gemeld werd dat de details snel volgen.

De tariefverhoging is de recentste zet in een zestien jaar durend handelsdispuut tussen de EU en de VS over burgerluchtvaartsubsidies waarbij ook de Europese vliegtuigbouwer Airbus en het Amerikaanse Boeing betrokken zijn.

De VS reageert daarmee op een Europese maatregel, die in september werd toegestaan door de Wereldhandelsorganisatie (WTO). "De EU moet maatregelen nemen om deze oneerlijkheid te compenseren", oordeelde de WTO toen.