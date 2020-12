De geplande festiviteiten rond het 75-jarig bestaan konden natuurlijk niet doorgaan, de kooplustige Chinese toerist liet zich al niet meer zien en toen moesten ook de winkels en diamantslijperij in Amsterdam nog dicht voor het publiek. De glans is er wel af in het jubileumjaar van diamantair Gassan Diamonds.

"We sluiten het jaar toch positief af", zegt topman Benno Leeser op de laatste dag van het jaar, in gesprek met NU.nl. "De saamhorigheid onder het personeel is fantastisch. Ze hebben rond Kerst in een paar dagen tijd duizend pakjes weggebracht, met eigen auto's, van Maastricht tot Groningen."

Enkele tientallen van die pakjes zijn direct na Kerst door datzelfde personeel ook al weer bij de klanten opgehaald. Niet omdat ze de sieraden niet wilden. "Bijvoorbeeld om ringen op maat te laten maken. Service is alles, altijd al maar nu helemaal."

Het personeel zijn onder anderen de mensen die normaal in de winkels op luchthaven Schiphol staan, waar al langere tijd weinig tot niets te doen is. "Op Schiphol zijn de Chinese klanten altijd de belangrijkste voor ons geweest in omzet", zegt Leeser. "In de slijperij is het een strijd tussen de Chinezen en Nederlanders, in de winkel op de Dam zijn Nederlanders sinds vorig jaar al de beste klanten."

Een geluk bij een ongeluk, aangezien de Chinese toeristen sinds maart al niet meer naar Nederland komen. Dat de Nederlanders zoveel uitgeven aan diamanten, komt volgens de president-directeur van Gassan vooral door de gewilde Rolex-horloges. "We verkopen ook de helft van alle Swatch-horloges van Nederland op Schiphol. We gaan echt van Swatch tot Rolex."

Maar nu wordt van alles flink minder verkocht. Vanaf maart zette de daling in, maar het trok in de zomer ook weer even wat aan, toen het de goede kant op leek te gaan met het terugbrengen van de coronabesmettingen. "We zaten op zeker moment op een omzetverlies van 'nog maar' 30 procent of minder zelfs. Nu is het weer 50 procent en dat in de belangrijkste maand van het jaar, kun je nagaan."

Werknemers kregen cupcakes in plaats van ontslag

Het zit Leeser dwars dat vlak voor Kerst het nieuws kwam dat de winkels dicht moesten. "Het gaat mij niet zozeer om de maatregel, maar wel de manier waarop dat is gegaan", zegt Leeser. Zo werd pas op het laatste moment een 'Catshuisoverleg' ingelast. "Ik begrijp hoe moeilijk het is, maar er moet wel een bepaald beleid gevoerd worden."

Mede dankzij de loonkostenregeling NOW heeft Gassan geen van de 450 medewerkers hoeven te ontslaan. "Op een gegeven moment hadden we een groepje werknemers uitgenodigd op kantoor om - met inachtneming van de regels - een cupcakeje te komen eten vanwege het jubileum. Ze durfden niet te komen omdat ze dachten dat ze ontslagen zouden worden. Bij het volgende groepje hebben we er vooraf maar bij gezegd dat het om iets positiefs ging."

Een anekdote noemt Leeser het. "Maar het geeft wel aan hoe het leeft onder de mensen. Dankzij de ongelooflijke saamhorigheid en met het kunnen beperken van de kosten, gaan we de strijd aan en hopen er met het oog op het vaccin doorheen te komen. De grote vraag is, hoe snel?"

Gassan Diamonds werd in 1945 opgericht door de grootvader van Benno Leeser.