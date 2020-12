Het voor woningverkoop verplichte energielabel wordt vanaf 1 januari flink duurder. Vanaf dan moeten eigenaren die hun woning willen verkopen, een energiedeskundige langs laten komen voor het label en dat brengt extra kosten met zich mee. Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt de maatregel onnodig, maar de vereniging van energieadviseurs Fedec wijst er juist op dat de labels hierdoor betrouwbaarder worden.

Wie een woning wil verkopen, is verplicht om een energielabel voor die woning aan te vragen. Tot eind dit jaar kan dat digitaal, maar minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) verplicht eigenaren met ingang van 2021 om een energieadviseur langs te laten komen. Dit moet zorgen voor een betrouwbaarder label.

Door de maatregelen lopen de kosten voor zo'n label flink op, naar verwachting tot enkele honderden euro's. Dit terwijl woningeigenaren nu nog hooguit enkele tientjes kwijt zijn. De VEH is dan ook niet te spreken over de nieuwe regels. Volgens de vereniging worden woningbezitters die hun woning willen verkopen op kosten gejaagd, terwijl de nieuwe eigenaar niets aan het label heeft.

"Het label zegt niets over wat de koper kan doen om zijn huis verduurzamen", zegt Hans Andé de la Porte van de VEH. "Een adviseur meet bijvoorbeeld wel de inhoud van het huis en de energie die het kost om de gehele woning te verwarmen. Maar er wordt niet gezegd wat de nieuwe eigenaar kan doen om de energiezuinigheid te verbeteren."

Daar komt nog bij dat er eind volgend jaar een isolatiestandaard wordt geïntroduceerd, wat moet helpen bij het aardgasvrij maken van woningen. "Die standaard maakt het energielabel overbodig. Dus je moet in 2021 honderden euro's betalen voor een label dat aan het einde van dat jaar al overbodig is", aldus André de la Porte.

'Zonder advies van expert is label waardeloos'

De vertegenwoordiger van energieadviseurs Fedec is juist voorstander van de maatregel. Door het toeziend oog van de adviseurs geeft het label veel meer duidelijkheid, waardoor een woningkoper beter weet hoe energiezuinig een huis of appartement is. Zonder het advies van een energie-expert is het label een "waardeloos stuk papier", aldus de belangenclub.

Omdat de regels met ingang van 2021 veranderen, hebben in de afgelopen maanden veel eigenaren nog op de goedkope manier een label aangevraagd. Volgens de VEH waren er in de voorbije maanden enkele tienduizenden aanvragers meer dan gebruikelijk in deze tijd. Wie namelijk voor de jaarwisseling nog een label aanvraagt, kan daar tien jaar mee vooruit.

Toch is de kogel nog niet helemaal door de kerk. Weliswaar veranderen de regels met ingang van 2021. Maar op verzoek van de Tweede Kamer bekijkt minister Ollongren of vanaf juli volgend jaar het energielabel misschien toch online aan te vragen is.