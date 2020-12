In het oliebollenseizoen staan in Nederland zo'n zeventienhonderd kramen die de vette lekkernij verkopen. Nu zijn het er zelfs nog iets meer, omdat kermisexploitanten - de grootste groep onder de oliebollenbakkers - niet in het buitenland op evenementen staan, maar hier bollen aan de man brengen. De stekjes zijn daardoor schaars, zegt voorzitter Atze Lubach van de Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK). En wie een mooi stekje heeft, houdt daaraan vast.

"Her en der staan kramen er nu wel als een verlaten eilandje bij in de lege winkelstraat of bij het gesloten tuincentrum, maar de ondernemers verkassen niet, want de klanten weten ze te vinden op hun stek", zegt Lubach woensdag. Ook in de wereld van de oliebollenkramen zijn er zogenoemde A-locaties. "Waar sinds jaar en dag een vaste kraam staat en die gaat daar ook niet meer weg."

Het is dus goed zoeken naar een plekje voor wie een oliebollenkraam wil beginnen en dat zijn dit jaar meer mensen dan andere jaren. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) groeide het aantal geregistreerde ondernemingen van oliebollenbakkers de afgelopen vijf jaar al met ruim 10 procent. Lubach: "Er zijn nu ook kermisexploitanten die normaal gesproken in deze tijd van het jaar op buitenlandse evenementen staan, maar die gaan natuurlijk niet door."

Dus ook zij storten zich nu op de oliebol in eigen land. "Een kraam is nog wel te regelen omdat er veel winterevenementen waar ook eten en drinken wordt verkocht niet doorgaan. Die kramen en chalets worden nu ingezet voor de oliebollenverkoop." De verkopers moeten inventief zijn. "Soms zetten ze de kraam neer op eigen terrein en organiseren een drive-in", vertelt Lubach.

Dag eerder oliebollen inslaan om drukte te mijden

Doordat de straten leeg zijn, lag de omzet van de oliebollenbakkers de afgelopen weken wel wat lager, schat de voorman van de kermisexploitanten in. "Anderzijds mochten we al een maand eerder met de kramen staan, vanaf 1 oktober, en mogen we op veel plekken een maand langer blijven staan, tot eind januari."

De oliebollenbakkers c.q. kermisexploitanten kunnen alle extra inkomsten goed gebruiken. "Het grootste deel van de kermissen ging natuurlijk niet door dit jaar en voor volgend jaar is alles ook nog onzeker. Dus we zijn blij dat we langer kunnen staan met de oliebollen." Vanzelfsprekend is 31 december de topdag voor de oliebollenverkoop. "Sommige bakkers slapen niet en bakken de hele nacht door."

De verwachting is wel dat dit jaar meer dan anders ook op 30 december oliebollen worden ingeslagen. "Omdat mensen de drukte van Oudejaarsdag willen mijden", denkt Lubach. De oliebollenbakkers luiden het nieuwe jaar volgens de voorzitter zelf niet in met een vette bol. "Om 18.00 uur gaan de kramen dicht, dan wordt er nog schoongemaakt, om middernacht slapen we."